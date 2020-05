GLÓRIA: Números de casos de Covid-19 deverão aumentar hoje

A secretaria de saúde do município de Nossa Senhora da Glória atualizou o balanço nesta sexta-feira do Covid-19, onde os números apontam mostraram que 29 pessoas estão com coronavírus no município, sendo que 03 já foram curadas.

Os números apontados hoje não são necessariamente o quadro real dos números existentes no município.

De acordo com informações obtidas pelo Portal Soudesergipe, mais sete profissionais do Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, tiveram seus exames positivos nesta sexta-feira,15. Ainda de acordo com uma fonte, os profissionais não são todos residentes no município.

Os números que estamos mostrando dia após dia, não refletem a realidade da capital do Sertão. Com baixo índice de isolamento e distanciamento social, o município já começa a dar indícios de que os casos irão estourar a qualquer momento.

Ainda de acordo com a fonte, existe um receio de mostrar os números de uma só vez para não causar um distúrbio social ainda maior.

Ainda hoje um balanço deverá ser divulgado mostrando os novos números. Se a informação de que mais seis profissionais do Hospital Regional de Glória forem confirmadas, a unidade hospitalar poderá ter 15 profissionais afastados por contagio.

Dentre os casos confirmados nesta sexta-feira, mais um médico que atua na unidade hospitalar foi diagnosticado com Covid-19.

Até amanhã serão divulgados os testes realizados no último sábado em parceria da UFS com o município, o que poderá culminar em um número ainda maior.

Maycon Fernandes/Jornalista