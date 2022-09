GLÓRIA: Policia Civil prende acusado de homicídio e ocultação de cadáver

De acordo com o delegado Jorge Eduardo, as investigações iniciaram para apurar o crime do qual tinha sido vítima um rapaz, sem identificação, cujo corpo foi achado no ano de 2018, em avançado estado de putrefação, nos fundos do presídio de Nossa Senhora da Glória.

Além dos executores diretos do homicídio, também foram presos na época, Gabriel Matos Moreira, o “Furica”, e Gabriela dos Reis Santos. Em uma das casas alvos da operação, foi preso em flagrante João Lopes Dantas Xavier Ferreira pelo crime de tráfico de drogas.

Outra acusada do homicídio, Maria de Fátima dos Santos Leite, vulgo “Mocinha”, já se encontrava presa. As investigações foram intensificadas até que foi localizado e preso o outro acusado do homicídio, Rogério dos Santos, que na época conseguiu escapar do cerco policial.

