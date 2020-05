GLÓRIA: Polícia Cívil prende jovem por tráfico de drogas

Policiais Civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, lograram êxito em aprender, no dia de hoje, o natural de iniciais MCS. Este, atualmente maior de idade começou a ser investigado por esta Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória quando ainda possuía a menoridade pela conduta análoga ao crime de tráfico de drogas, oportunidade em que lhe foram impostas pelo Poder Judiciário medidas de liberdade assistidas, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O infrator chegou a ser preso após ter atingido a maioridade penal, também por esta Delegacia de Nossa Senhora da Glória, mas foi posto em liberdade no dia seguinte durante audiência de custódia.

Que durante o período de cumprimento das medidas de liberdade assistidas, o mesmo não compareceu às audiências, não cumpriu os requisitos impostos pela justiça e ainda cometeu infração grave ao ser preso novamente com droga, fazendo-se mister sua internação como medida de prevenção e proteção à família e à sociedade.

Com o Mandado de Internação em mãos foi localizado pelos policiais civis, os quais, mesmo em época de Pandemia, o encaminharam à Unidade Socioeducativa de Internação Provisória para o devido cumprimento da nova pena imposta pela Poder Judiciário.