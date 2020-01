Glória: Prédio do “gato” ainda não foi entregue pela prefeitura

O proprietário do Imóvel localizado na Rua Manoel Venâncio Cunha, nº 576, locado a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória para sediar a Secretaria Municipal de Educação, ainda não recebeu o imóvel de volta.

De acordo com informações do advogado do proprietário, Artur Leão, até a semana passada a prefeitura ainda não havia entregado o prédio. Ainda segundo o advogado, o prédio seria entregue pela prefeitura sem as devidas reformas na estrutura utilizada pela prefeitura durante o tempo em que esteve ocupando o local.

Artur Leão ainda falou sobre as questões contratuais que foram quebradas por parte da prefeitura municipal.

O prédio ficou famoso, por ter sido encontrado um “gato” na energia, que interrompeu o fornecimento na época. Existe um processo o que tramita na 1ª Vara Civil da Comarca de Nossa Senhora da Glória nos autos de nº 201977001458 tendo como o autor/requerente da ação o Proprietário do Imóvel.









Confira algumas imagens de como está o prédio hoje