Glória registra primeira morte por coronavírus

De acordo com informações obtidas pelo Portal Soudesergipe, Nossa Senhora da Glória entrará neste sábado, para as estatísticas de cidades com vítimas fatais do coronavírus.

O paciente proveniente de Glória, tinha outros problemas sérios de saúde e foi encaminhado para o IPES em Aracaju , onde lá contraiu o vírus. O paciente teve seu quadro de saúde agravado e acabou evoluindo a óbito.

O óbito em questão entrará para as estatísticas haja visto que o paciente faleceu com Covid-19.

A Matéria poderá sofrer alteração a qualquer momento.