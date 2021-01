Glória: Saiba como ficarão as diárias de prefeita, vice e servidores do município

Foi publicado no Diário Oficial do Município de Nossa Senhora da Glória, no último dia 15/01 a lei municipal n° 1081, que regulamenta a concessão de diária aos Servidores Civis da Administração Municipal.

De acordo com o decreto, os valores ficarão da seguinte forma:

DENTRO DO ESTADO

PREFEITO: COM PERNOITE – R$ 200,00

SEM PERNOITE – R$ 100,00

VICE-PREFEITO: COM PERNOITE – R$ 200,00

SEM PERNOITE – R$ 100,00

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS: COM PERNOITE – R$ 200,00

SEM PERNOITE – R$ 100,00

DEMAIS SERVIDORES: COM PERNOITE – R$ 200,00

SEM PERNOITE – R$ 100,00

FORA DO ESTADO

PREFEITO: R$ 700,00

VICE- PREFEITO: R$ 700,00

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS: R$ 700,00

DEMAIS SERVIDORES: R$ 300,00