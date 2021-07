GLÓRIA: Secretária de educação comunica pedido de demissão

Uma demissão anunciada há um tempo aqui no Portal Soudesergipe.

De acordo com informações obtividas pela nossa redação, a Secretária de Educação, Maisa Feitosa Silva Dantas , acabou informando em uma reunião na manhã desta segunda-feira, 19, que não fará mais do secretariado.

Ainda de acordo com uma fonte, o comunicado foi acompanhado de muito choro por parte dos funcionários. A mesma fonte informou que existiram grandes entraves, que fazia com que a secretária não trabalhasse com 100% de liberdade.

Meses atrás, foi informado através do programa Na Mira da Verdade (Maycon Fernandes), que existia uma pessoa que fazia parte da administração que estava a ponto de pedir para sair, pois “não se comprava uma caneta sem a permissão de Sérgio Oliveira”.

Esse dia chegou.

A secretária deverá permanecer no cargo até o final dessa semana.