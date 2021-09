GLÓRIA: Suspeito morre durante troca de tiros com a Caatinga

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CEOPAC) prenderam, na noite desse domingo (26), três suspeitos de tráfico de drogas, durante patrulhamento na Zona Rural de Nossa Senhora da Glória, região do Alto Sertão sergipano.

Segundo relato policial, após denúncias de que estaria ocorrendo um intenso tráfico de drogas no Loteamento Procópio, as equipes da Caatinga passaram a averiguar a informação e localizaram três homens e uma mulher na frente de uma residência que, ao perceberem a presença dos policiais, dispensaram uma sacola plástica contendo drogas e buscaram fuga no interior do imóvel.

Ao tentar uma aproximação, os militares foram recebidos com disparos de arma de fogo, dando início a um confronto. Na ação, um dos suspeitos foi atingido. Ele acabou socorrido e encaminhado para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No local, foram apreendidos uma arma de fogo calibre 28 – a mesma utilizada contra os policiais, 12 tabletes de maconha, 08 pinos contendo cocaína, um pé de maconha cultivado dentro de uma vasilha e uma balança de precisão.

Os outros três suspeitos, uma mulher e dois adolescentes, foram detidos e encaminhado à Delegacia Plantonista daquele município.

Fonte: Ascom PM/SE