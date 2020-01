GLÓRIA: Valdevan 90 estaria de olho no Partido Verde

“Inclusive, o time de lá está vindo amanhã (hoje) para Aracaju para a gente arredondar esse projeto”. Essa foi a frase utilizada pelo deputado Valdevan 90 em recente entrevista, quando se referiu a política de Nossa Senhora da Glória.

De acordo com o deputado federal, o suposto grupo ao qual o mesmo apoiará em Glória, contém mais de 20 pré-candidatos que concorrerão ao cargo de vereador do município.









Estaria Valdevan 90 falando do partido verde?

José Valdevan Santos foi denunciado por ter apresentado informações falsas na prestação de contas da campanha nas eleições de 2018. As investigações apontaram que ele recorria a laranjas para a realização de doações irregulares em favor da sua candidatura. Integrantes da equipe do parlamentar teriam aliciado 86 pessoas para simular contribuições ao candidato. Foram identificadas doações eleitorais padronizadas e sequenciais no valor de R$ 1.050, em curto intervalo de tempo.

PSC

O PSC é o mesmo partido do ex-vereador Roberinho, que de acordo com informações tem tido encontros com o pré-candidato a prefeito, Sergio Oliveira.

Estaria Valdevan agindo por si só? Se for confirmado o apoio de Valdevan ao PV, com quem ficará o diretório do PSC de Glória?

Maycon Fernandes/Jornalista