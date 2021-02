De acordo com informações, um caminhoneiro conhecido como Paulo Preto, morreu na madrugada desta sexta-feira,19, em um grave acidente no Estado de Minas Gerais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens e morreu enquanto era retirado do veículo. O caminhão estava carregado com cocos e a carga ficou espalhada na rodovia.

Paulo Preto tinha 45 anos de idade.