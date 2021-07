Governador Belivaldo Chagas vai construir o Parque de Exposições de Santa Rosa do Ermírio

Com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Fábio Mitidieri, no valor de R$ 2 milhões, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, vai construir o Parque de Exposições de Santa Rosa do Ermírio, localidade que produz diariamente mais de 150 mil litros de leite.

É um dos principais pontos da bacia leiteira do estado de Sergipe, com alta produtividade e uso intensivo de tecnologias para o gado leiteiro.

Todos os anos, é realizado um importante evento envolvendo a cadeia do leite no povoado que movimenta muitos negócios e a economia da região, mas o local não possui a infraestrutura adequada e sempre houve essa demanda por parte dos envolvidos no evento e na cadeia produtiva leiteira.

Mas as coisas vão mudar!

O projeto está ficando lindo e funcional.

Além da área dos leilões de gado, o parque de exposições terá um centro administrativo, restaurante, área de shows, currais, áreas de cocho, áreas de exposição de animais, um amplo e moderno parque de vaquejada, e um centro de disseminação de tecnologias que vai realizar cursos de inseminação e melhoramento genético, em parceria com a Emdagro e com os centros universitários da região que possuem cursos de veterinária e zootecnia.

Participaram da reunião o Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, a arquiteta Lucivanea Souza, a vice-prefeita de Poço Redondo, Aline Vasconcelos, o secretário de obras do município, Alisson Silva, o representante dos organizadores da Festa do Leite, Professor Odair, o jornalista Luís Eduardo Costa e o assessor especial da Setur, Caio Lucas.