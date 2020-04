Governo adia decisão sobre possibilidade de flexibilizar medidas enfretamento ao Covid-19

Tendo em vista os estudos apresentados pela equipe técnica que acompanha a situação do Coronavírus em Sergipe, e a necessidade de serem tomadas decisões nos próximos dias, o Governo do Estado comunica que prorrogou até a próxima segunda-feira, 27 de abril, as medidas previstas no Decreto n.º 40.567, de 24 de março.

Além disso, o governador Belivaldo Chagas e demais governadores do Nordeste têm prevista, ainda esta semana, mais uma reunião, por meio de videoconferência, com ministro da Sáude, Nelson Teich, para apresentar dados e situação dos estados e ainda discutir estratégias para a pandemia da Covid-19.









Na próxima na segunda-feira (27), será realizada entrevista coletiva, às 16 horas, no Palácio dos Despachos, na qual poderão ou não ser anunciadas novas medidas para o enfretamento à pandemia da Covid-19.

Veja aqui o Decreto que prorroga as medidas que já vinham sendo tomadas pelo Estado.

