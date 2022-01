Infelizmente mais uma fake news está circulando nas redes sociais sobre uma mudança no decreto governamental e com a “assinatura” da assessoria de comunicação da SES.

Lamentamos mais uma vez que pessoas mal intencionadas estejam tentando confundir a sociedade com informações falsas.

A SES alerta que todas as informações oficiais sobre a saúde de Sergipe estão no site da SES e redes oficiais do Governo do Estado.

Governo de Sergipe