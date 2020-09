Governo destina R$ 8,4 milhões para obras de saneamento em oito estados

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou o repasse de R$ 8,4 milhões para dar continuidade a obras de saneamento básico nos estados da Bahia, de Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Serão realizadas obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e saneamento integrado.

“Seguimos com o investimento em obras de saneamento por todo o País, que são muito importantes para a população. Elas garantem mais qualidade de vida e dignidade a milhões de famílias. Além disso, mantemos o compromisso, assumido pelo presidente Jair Bolsonaro, de não deixarmos obras públicas paralisadas”, destaca o ministro Rogério Marinho.

Entre os destaques, dois projetos do Rio Grande do Norte receberão R$ 3,3 milhões. No Rio de Janeiro, a cidade de Belford Roxo terá acesso a 2,2 milhões, que serão utilizados em dois projetos. Já no estado de São Paulo, quatro projetos receberão R$ 1,2 milhão do Governo Federal.

Investimentos

Desde janeiro, mais de R$ 431,1 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) foram repassados pelo MDR para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo País. Outros R$ 417,6 milhões foram assegurados para financiamentos por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Atualmente, a carteira de obras e projetos da Pasta no setor – contratos ativos e empreendimentos em execução ou ainda não iniciados – é de R$ 21,5 bilhões para financiamentos e de R$ 20,2 bilhões para o Orçamento Geral da União.

Com informações, Ministério do Desenvolvimento Regional.