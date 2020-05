Governo do Estado estaria utilizando novo pavilhão do presídio de Areia Branca sem alvará

O Coronavírus tem causado estragos que possivelmente serão irreparáveis para a humanidade, como também tem descortinado a incompetência de muitos gestores.

Durante entrevista em um programa de rádio, o prefeito de Areia Branca Alan Andrelino fez sérias denuncias em relação ao presidio que está instalado no município. De acordo com o prefeito, o novo pavilhão foi utilizado por um preso diagnosticado com coronavírus e que depois desta utilização o município de Areia Branca já contabiliza 07 pessoas contaminadas.

Ainda segundo o prefeito Alan de Agripino, a ala utilizada pelo preso infectado foi utilizada sem o alvará de funcionamento.

Um outro ponto importante é de que até que o primeiro interno fosse infectado, não existia nenhum caso de Covid-19 no município. De acordo com Alan Andrelino, o foco da contaminação está no presidio. Fato que foi rebatido pelo representante do governo, deixando a entender que o prefeito estaria mentindo.

