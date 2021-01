Governo do Rio cria carnaval fora de época

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou lei que cria um carnaval fora de época no estado, no mês de julho. A data exata do evento ainda não foi definida, e a assessoria de imprensa do governo esclareceu que a lei sancionada possibilita a realização do evento, mas que irá seguir as recomendações das autoridades sanitárias.

O adiamento do carnaval já havia sido anunciado pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e por grupos que representam blocos de carnaval tradicionais da cidade. Apesar da mudança forçada devido à pandemia de covid-19, o carnaval em julho deve se tornar anual, segundo o texto sancionado por Claudio Castro. O objetivo da medida é estimular o turismo, o lazer e a economia.

O evento foi batizado de CarnaRio e, segundo a lei, a organização deve ser discutida entre a Secretaria de Estado de Cultura, as ligas de Escolas de Samba, agremiações e blocos carnavalescos.

Com enredos definidos, as escolas de samba do grupo especial já sortearam a ordem dos desfiles, que estão previstos para ocorrer nos dias 11 (domingo) e 12 (segunda) de julho. O presidente da Liesa, Jorge Castanheira, reiterou, no entanto, que a vacinação da população contra a covid-19 será fundamental para a realização do evento.

Estão previstos para o domingo (11/07) os desfiles de Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, Beija-Flor de Nilópolis, Salgueiro, Mangueira e São Clemente. Já na segunda (12/07), será a vez de Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, Mocidade, Vila Isabel, Portela e Unidos da Tijuca.

Bahia

Na Bahia, o carnaval de Salvador também está oficialmente suspenso pela prefeitura da capital por causa da pandemia. A medida foi anunciada ainda em novembro, pelo agora ex-prefeito ACM Neto.

“A possibilidade de o carnaval acontecer em outro momento de 2021 está condicionada à existência de uma vacina acessível a todos. Caso exista vacina, os prefeitos das maiores cidades do Brasil se unam para um eventual calendário. Agora, nem eu, nem Bruno [Reis, prefeito de Salvador que assumiu em janeiro], nem ninguém pode estabelecer uma data, porque essa data dependerá da vacina”, disse ACM Neto em entrevista coletiva.

Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados estabelece novo feriado nacional nos dias 5 e 6 de julho, quando seria comemorado o carnaval. A proposta é de autoria do deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr (PP-RJ).

Pernambuco

Em Pernambuco, a decisão de cancelar a folia foi tomada pelo próprio governo do estado. A medida, anunciada no dia 17 de dezembro, também em entrevista coletiva, vale para todo o estado, que abriga um dos carnavais mais tradicionais do país, principalmente na capital Recife e nas ladeiras da histórica cidade de Olinda

Antes mesmo da suspensão oficial, uma das agremiações carnavalescas mais importantes de Pernambuco, o Homem da Meia- Noite, que abre o carnaval de Olinda, já havia cancelado o seu sempre aguardado desfile, em nome da preservação da saúde.