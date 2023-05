O Instituto Médico Legal (IML), instituição da Polícia Científica vinculada à Secretaria da Segurança Pública (SSP), recebeu cinco novas viaturas para o recolhimento e transporte de corpos em Sergipe. Os veículos 0km substituem a antiga frota do IML. As novas viaturas somam-se aos investimentos feitos pelo Governo do Estado na construção de uma sede ampla e na disponibilização de equipamentos para a Perícia Oficial de Sergipe. A entrega aconteceu na sede da SSP, nessa quarta-feira (10).

As cinco novas viaturas são movidas a diesel e possuem tração 4×4, além de estarem equipadas com baú para o transporte de até quatro corpos por veículo. As viaturas já se encontram devidamente sinalizadas com a identidade visual da Polícia Científica, além de possuírem equipamentos de sinalização sonora e visual. A viatura antiga mais nova era do ano de 2016.

Os novos veículos são locados a um custo individual de R$ 7.499, totalizando o valor de R$ 37.495, mensal. Com a locação dos veículos, há a renovação da frota antiga e a otimização dos recursos do Governo do Estado, que não precisará arcar com a manutenção, pois todo o processo será feito pela empresa locadora. A SSP apenas arcará com o combustível necessário para a prestação do serviço público do IML.

O coordenador-geral de perícias, Nestor Barros, reforçou que as novas viaturas fortalecem o atendimento à população em todo o estado. “O IML atende a todos os municípios do estado. Essas viaturas são novas, não vão ter o problema de quebrar e vai facilitar e muito o nosso atendimento à população sergipana. É um investimento de grande valia para população”, reiterou.

O diretor do IML, Victor Barros, agradeceu o investimento em novos veículos para o IML, que também assegura a preocupação com o trabalho dos servidores do instituto. “São totalmente adaptados para o transporte de corpos com total segurança para os motoristas, já que não existe nenhum tipo de contato entre as cabines. É um investimento que vem em ótima hora e só temos a agradecer”, narrou.

O secretário João Eloy de Menezes concluiu ressaltando que os novos veículos representam o compromisso do estado com a segurança pública. “Para dar qualidade de trabalho digno aos servidores da segurança pública em todos os sentidos com a construção de prédios novos e a entrega de viaturas. Não teremos mais o problema da falta de viaturas do IML”, assinalou.