Governo exige vacinação para pequenos eventos

O governo de Sergipe informou, nesta quinta-feira (13), após reunião do Comitê Técnico Cientifico, que prorrogou até o dia 27 de janeiro as medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), e decidiu pela cobrança de vacinação e de exame negativo para doença em eventos menores.

O governo informa que permanece autorizada a realização de eventos de grande porte com limite máximo de até 5 mil pessoas em ambientes externos, e de 3 mil em ambientes fechados, em Sergipe.

Segundo o superintendente de comunicação do governo, Givaldo Ricardo, a exigência da vacinação e do exame para eventos menores, com até 400 ou 600 pessoas, em ambientes internos ou externos foi a principal mudança.

Ainda de acordo com ele, somente na próxima reunião prevista para o dia 27 de janeiro, é que será avaliada a situação da realização ou não do carnaval.

Continua autorizada, a realização de celebrações, incluindo eventos sociais, corporativos, técnicos, condominiais, empresariais, culturais, comerciais e de lazer coletivo, a exemplo de casamentos, aniversários, formaturas, seminários, congressos, assembleias, reuniões, feiras, mostras, exposições, festas artísticas, shows e similares, desde que cumpridas todas as recomendações e protocolos sanitários.

Sobre o Carnaval, o governador Belivaldo Chagas deixou claro que, se os casos de covid-19 continuarem subindo, os eventos de grande porte serão proibidos.

Com informações do Faxaju