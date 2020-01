Governo pode definir compensação para evitar que preço dos combustíveis saia do controle

O governo federal pode definir alguma forma de compensação para setores que tiverem muito lucro com a valorização do preço do petróleo no mercado internacional. O valor do barril chegou a subir 5% após os Estados Unidos executarem o principal líder militar do Irã, no dia 2.









Nessa segunda-feira (6), o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou que a compensação é uma das medidas que o governo estuda para evitar que o preço dos combustíveis saia de controle.

As ações para segurar a alta no preço da gasolina e do óleo diesel foram temas de uma reunião entre representantes do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e da PPSA, a estatal que gerencia e fiscaliza os contratos de exploração de petróleo nos campos do pré-sal.

O encontro foi coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro, que descartou qualquer tipo de intervenção do governo na política de preços praticada pela Petrobras. Bolsonaro também considerou inviável tabelar o preço dos combustíveis e pediu a cooperação dos governadores.