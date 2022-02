Governo retoma ponto facultativo do Carnaval

A medida se deu após consulta ao Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), em virtude da diminuição da projeção dos casos e óbitos em decorrência da Covid-19

O governador Belivaldo Chagas anunciou, durante em entrevista coletiva à imprensa, no Palácio dos Despachos, nesta quarta-feira(23), o restabelecimento dos pontos facultativos dos dias 28 de fevereiro e 1º de março, referentes ao período de Carnaval. Os trabalhos nas repartições públicas não essenciais retornam na quarta-feira, 02 de março, no início da manhã.

A medida se deu após consulta ao Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), em virtude da diminuição da projeção dos casos e óbitos em decorrência da Covid-19.

“Quando revogamos semanas atrás, agimos em virtude da situação que estava acontecendo naquele momento. Graças a Deus, os números de óbitos estão caindo, tanto de casos, como de pacientes internados em enfermarias e UTI também. Como as projeções não se confirmaram, deliberamos por revogar a suspensão dos pontos facultativos para o servidor público estadual. Tomamos a decisão depois de consultar o Comitê e os números da SES”, revelou o governador Belivaldo Chagas.

O governador reiterou, ainda, que as medidas anunciadas anteriormente para o período carnavalesco continuam.

Com isso, no período de dia 22 de fevereiro até o dia 7 de março, o limite passa a ser de 1.000 pessoas em ambientes externos e de 300 pessoas em ambientes internos. Para todo o período, os eventos de lazer coletivo só serão permitidos em municípios que tenham atingido pelo menos 75% da população imunizada com a 2ª dose. Nos eventos a partir de 200 pessoas em ambientes internos e de 300 pessoas em ambientes externos, só será permitido o acesso de pessoas que tenham recebido a 1ª dose e a 2ª dose ou a dose única do imunizante contra a Covid-19, ou que apresentem teste antígeno ou RT-PCR de Covid-19 negativo realizado com no máximo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do evento.