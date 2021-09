Governo vai criar Complexo de Segurança Pública no Sertão sergipano

- Advertisement -

O governador Belivaldo Chagas autorizou, nesta sexta-feira (10), obras no Alto Sertão sergipano que somam cerca de R$ 6 milhões e levarão mais desenvolvimento à região e segurança a quem trafega nas rodovias estaduais. Em Nossa Senhora da Glória, o governador assinou ordens de serviço para duplicação da entrada da cidade de Glória e execução dos serviços de revestimento primário da rodovia SE-175, no trecho entre Nossa Senhora da Glória e Gararu. As duas obras somam 62,25 km de extensão, fonte de recursos do Tesouro do Estado, e estão inseridas dentro do programa Avança Sergipe, que tem como finalidade a recuperação da economia sergipana. O governador anunciou, ainda, o projeto de construção do Complexo de Segurança Pública de Nossa Senhora da Glória.

A obra de duplicação da pavimentação asfáltica da rodovia SE-175, no trecho urbano da cidade de Nossa Senhora da Glória, tem extensão de aproximadamente 1 km e investimento de R$ 3.243.217,30. O trecho, também, liga a fábrica de laticínios Natville à sede de Glória. “Pista dupla, com calçadas e iluminação. Isso favorece, inclusive, a movimentação de veículos, já que há uma movimentação muito grande aqui devido à fábrica. Sabemos da importância de Glória para o sertão sergipano, que é uma região de pessoas que gostam de trabalhar e produzir, e essa obra vai facilitar o acesso, também, dos trabalhadores da Natville e ainda vai embelezar mais o município. Nas duas obras que autorizamos aqui, são recursos do Tesouro do Estado, fruto do trabalho da nossa equipe para colocar o Estado nos trilhos para que a gente possa anunciar novos investimentos”, afirmou o governador.

Com 25,28 m de largura, o trecho compreenderá duas pistas de rolamento com 7 m de cada lado; canteiro central com 1,20 m; passeio com 3 m do lado direito; passeio com 1,50 m do lado esquerdo; ciclovia com 2 m, além da iluminação no canteiro central. A obra será realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Sustentabilidade (Sedurbs) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), e a empresa responsável pelos serviços será a Torre Empreendimentos.

“A duplicação é interessante por conta do tráfego de carros pesados, pois isso afeta diretamente a questão da segurança, por conta do movimento intenso de caminhões e carros pesados naquela região. A fábrica fica no acesso à cidade de Glória. Com a duplicação desse trecho, a gente vai perceber melhorias e, ainda, pode evitar acidentes, pois com a ampliação, os caminhões terão mais espaço pra fazer o retorno”, pontuou o comerciante de Glória, Caio Cézar.

Já o revestimento primário da rodovia SE-175, no trecho que liga a sede do município de Nossa Senhora da Glória aos povoados Mesinha (N.Sra.da Glória), Quintas (Graccho Cardoso), São Mateus, Ouricuzeira, Barrigudas, Pias, Palestina, Lagoa dos Porcos e Jibóia, estes no município de Gararu, possui uma extensão de 61,25 km. A obra compreende, ainda, a ligação da SE-170 ao povoado Mesinha, em Glória. Serão investidos R$ 2.868.512,41.

“Com as melhorias na rodovia que liga o povoado Mesinha, em Glória, ao município de Gararu e vários povoados, vamos praticamente reconstruir a estrada de piçarra. Não será em asfalto, mas com uma nova piçarra para ficar melhor do que está agora, evitar lama e atolamentos. Vai ficar bem melhor e, no futuro, com fé em Deus, o Estado terá condições de fazer uma rodovia asfáltica aqui. Nós estamos recuperando, com o Pró-Rodovias I, cerca de 500 km de rodovias em Sergipe que estavam praticamente intransitáveis e estamos trabalhando o Pró-Rodovias II, no qual vamos incluir pelo menos mais 300 km e atingir, portanto, 800 km. Tenho aqui na região outras rodovias que precisam ser recuperadas com urgência, como a Porto da Folha/Gararu e, em outras regiões, as rodovias que ligam Poço Verde a Tobias Barreto e Lagarto a Itaporanga, e vamos precisar de cerca de R$ 100 milhões para recuperar só essas três rodovias”, explicou Belivaldo.

Serão executados serviços de limpeza mecanizada em 183.000,00 m² (cento e oitenta e três mil metros quadrados); regularização mecanizada em 490.000,00 m² (quatrocentos e noventa mi metros quadrados); e 73.500,00 m³ (setenta e três mil metros cúbicos) receberão revestimento primário com elevação. A empresa responsável pela obra será a Novatec Construções e Empreendimentos Ltda e o prazo de execução é de 90 dias (noventa dias). “Mais um dia de felicidade por conta de mais duas ordens de serviços assinadas hoje. É bom frisar que nenhuma dessas obras faz parte do Pró-Rodovias, mas sim do Avança Sergipe, e que todos esses recursos, cerca de R$6,2 milhões são exclusivamente do Tesouro do Estado. Como sempre diz nosso governador, o dever de casa foi feito, estamos no caminho certo”, completou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto.

A prefeita de Glória, Luana Oliveira, lembrou que o município é porta de entrada para outras cidades do Sertão e destacou a importância da SE-175 para o escoamento da produção de leite na região. “Quero parabenizar ao governador pela rota 175, isso vai dar certo conforto, trazer uma melhoria para a rota do leite, que terá sua terraplanagem tão sonhada. É muito importante para o escoamento da produção de leite, tanto para Glória como para todo o Sertão, que possui um grande potencial econômico. Já por esse trecho da duplicação, passam também mais de 200 mil turistas por ano, que vão para Canindé de São Francisco. Isso é bom para o desenvolvimento econômico da região e também para a capital do Sertão, que tem um povo próspero e trabalhador”.

Complexo de Segurança Pública

Na ocasião, Belivaldo anunciou, ainda, o projeto de construção do Complexo de Segurança Pública em Nossa Senhora da Glória. A melhoria das instalações dos órgãos de Segurança Pública é uma das metas do governo do Estado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) desenvolveu um projeto básico do Complexo, que deverá unificar os serviços da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Coordenadoria Geral de Perícias, Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação e Instituto Médico Legal em um único espaço.

No que se refere ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe – CBMSE, levantamentos estratégicos elaborados pelos técnicos do CBMSE ressaltaram a necessidade da implantação de uma Unidade da Corporação no município de Glória, em função do crescente desenvolvimento da região, o que viabilizará a descentralização dos serviços operacionais e a redução do tempo de resposta ao atendimento de ocorrências de resgate, salvamento, combate a incêndios e a preservação da ordem pública. A presença do Corpo de Bombeiros é de suma importância para a localidade, visto que trará segurança a mais de 190 mil pessoas que habitam os municípios de Nossa Senhora da Glória e nove cidades circunvizinhas.

“Que a gente tenha aqui, não apenas uma unidade do Corpo de Bombeiros, mas é importante que a gente também tenha o IML, outras ações na área de Segurança Pública, portanto já foi dada ordem de serviço para a elaboração dos projetos. E, com fé em Deus, no primeiro semestre de 2022, a gente vem aqui dar ordem de serviço para o Complexo de Segurança Pública. Será uma área de mais de 3 mil metros quadrados construídos e o investimento previsto é superior a R$6 milhões. É preciso primeiro fazer os projetos, vamos contratar uma empresa e fazer a licitação. O que quero assegurar é que essas ações serão realidade. Glória e região terão seu Corpo de Bombeiros, IML, pra facilitar a vida das pessoas daqui. Da mesma forma que nós temos trabalhado pra melhorar cada vez mais a área da segurança do nosso querido estado de Sergipe”, informou Belivaldo Chagas.