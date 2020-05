GRACCHO CARDOSO: Após primeiros casos de Covid-19 prefeito decreta toque de recolher

Com o aparecimento dos primeiros casos de Covid-19 no município, o secretário de saúde Edizio dos Santos, anunciou algumas medidas para o enfrentamento do vírus.

De acordo com informações, uma reunião entre prefeito e comitê de crise, ocorreu na última quarta-feira,13, onde foram adotadas algumas medidas que passarão a valer mediante decreto a partir de hoje.









Uma das medidas tomadas será a do toque de recolher que ocorrerá das 21h às 04h da manhã do dia seguinte. O uso de máscaras passará a ser obrigatória em estabelecimentos e ruas e também será proibido crianças com menos de 12 anos de idade circularem em via pública.

Ainda de acordo com o comitê de crise, as pessoas que descumprirem o decreto, sofrerá uma advertência e havendo reincidência, uma multa de até R$ 1.000 reais será aplicada para donos de estabelecimentos e em caso de cidadão comum, o não cumprimento ocasionará em uma multa de R$ 500,00.