Graccho Cardoso: Arakém diz que vai suspender convocação de concursados

Em entrevista ao Jornal da Fan, o prefeito do município de Graccho Cardoso, Arakém Aragão disse que o ex-prefeito da cidade desrespeitou o teto de gastos e convocou mais de 300 pessoas que estavam na lista de excedentes do concurso público municipal realizado no ano de 2019.

Arakém informou que protocolou uma denúncia no Tribunal de Contas da União que autorizou e determinou a suspensão de todas as nomeações, já que a convocação excedeu o limite de gastos municipal, de acordo com ele.

“Em 2019 teve concurso para 46 vagas, de acordo com o edital, e durante o período eleitoral o prefeito convocou mais de 300 pessoas. São 384 pessoas trabalhando em uma cidade estimada com com pouco mais de 6.500 habitantes”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito, todas as secretarias da prefeitura estão sucateadas, os dois únicos médicos da cidade em férias e o ex-prefeito não realizou o processo de transição.

“Ele deixou tudo que foi necessário para que minha gestão começasse o ano difícil, com os sindicatos já às portas da prefeitura”, lamentou.

Arakém disse que hoje o valor total da folha de pagamento passa de um R$ 1,2 mihão, precatórios, contas de água e luz, além de uma dívida de 400 mil reais com bancos que deve ser paga ainda este mês

Ele afirmou ainda que os salários dos servidores referente ao mês de dezembro e ao 13º estão atrasados.

Com informações da Fan F1