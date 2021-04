No último domingo, um grave acidente ocorreu na Br -235, rodovia que liga Carira/Itabaiana. De acordo com informações, a colisão entre um veiculo modelo Hilux e uma motocicleta aconteceu no KM 101.

O motorista nada sofreu e fugiu do local do acidente, já o motociclista morreu no local e foi identificado como Diego Xavier de 33 anos , morador de Ribeirópolis.