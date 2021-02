Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira,09, no município de Poço Redondo.

De acordo com informações, o condutor do veículo modelo Sandero, acabou colidindo com uma motocicleta. O motociclista teve várias escoriações e fraturas expostas.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Governador João Alves Filho em estado delicado.