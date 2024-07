O Grupamento Tático Aéreo (GTA) resgatou uma jovem de 23 anos na área de uma cachoeira em Campo do Brito, na região agreste do estado. A vítima caiu e bateu a cabeça, não conseguindo sair da área devido à dificuldade de acesso ao local. A jovem também corria o risco de ser levada pela correnteza da água. Para o resgate, também foi deslocada a tripulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). O resgate ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 8.

Conforme o tenente-coronel Fernando Argollo, comandante da aeronave do GTA no resgate, houve o acionamento feito pelo tenente-coronel Jairo, do CBMSE. “Ele falou que tinha uma vítima em uma área de cachoeira no povoado Garangau. Pelas fotos, eu percebi logo que seria perigoso ela tentar sair dali”, contextualizou.

Quando a equipe do GTA chegou ao local, os integrantes identificaram que a jovem estava em risco de queda na água. “Ainda bem que ela não tentou sair dali, pois havia água dos dois lados e correnteza. Isso também aumentou o nosso cuidado”, detalhou o tenente-coronel Fernando Argollo.

Diante da complexidade do resgate, o tenente Duarte desceu de rapel, e o soldado Sávio ficou intermediando a ação.

“O tenente Duarte levou um triângulo de resgate, colocou na vítima e amarrou ela na corda. Eu saí com a aeronave na vertical e voltei ao local onde estava a equipe de auxílio. O médico e a enfermeira fizeram a primeira avaliação, mas ela estava bem, abalada, naturalmente, e com marcas de sol, mas sem necessidade de encaminhamento ao hospital”, explicou o tenente-coronel Argollo.

Depois do resgate, a vítima foi levada para a cidade onde ela mora, Campo do Brito. “Foi feito o contato com a família, que levou roupas e a recebeu na praça da cidade. A demora foi localizá-la e prepará-la para a intervenção do resgate do GTA. Ela foi entregue com saúde e com vida”, concluiu o tenente-coronel Argollo, comandante do resgate.