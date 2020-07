Hipocrisia: Lançamento de pré-candidatura é marcada por aglomeração e desrespeito às autoridades.

Na noite da última quarta-feira, 22, o ainda pré-candidato a prefeito de Campo do Brito, Zominho Automóveis esteve protagonizando um evento no município a qual nitidamente levou aglomeração e desrespeito às autoridades do estado.

O evento contou com diversos apoiadores do pré-candidato incluindo um Deputado Estadual.

No mesmo dia às Polícias Civil e Militar realizaram uma operação contra aglomeração e o desrespeito ao decreto Estadual em uma chácara próximo ao forum do município, onde jovens foram encaminhados para delegacia e iram responder pelos delitos.

Vendo a foto a cima vejo que a diferença é que ao contrário dos políticos os jovens estão com as pernas abertas e com as mãos na parede, e a polícia fazendo seu ótimo trabalho.

“Se a lei fosse para todos, a polícia deveria fazer uma batida ali também, pois nitidamente você vê o desrespeito devido a aglomeração e a falta do uso da máscara que segundo decreto é obrigatório.” Comentou uma moradora do município nas redes sociais.

Como se não bastasse o desrespeito e a falta de sensibilidade os participantes desse novo lançamento fizeram um minuto de silêncio pelas mortes caudadas pela COVID-19.