Hoje é Dia: centenário de Clarice Lispector marca esta semana

Para o Brasil, esta semana é marcada pelo centenário de nascimento da consagrada escritora Clarice Lispector. Ela nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920, naturalizou-se brasileira e foi reconhecida como uma das principais autoras do país. Romances, poesias e contos fazem parte dessa carreira privilegiada. Obras como A hora da estrela e A paixão segundo G.H. estão entre as mais famosas de sua trajetória. Mas, ela também atuou como jornalista. Clarice morreu em 1977. A história dela tem sido destaque em materiais na Empresa Brasil de Comunicação. Neste ano especial de centenário, a memória dela é celebrada com uma série de lançamentos, incluindo o livro Todas as Cartas. Confira reportagem abaixo produzida pela TV Brasil

Clique aqui para visualizar a tabela com as datas da semana.

Neste centenário, Clarice foi homenageada em mostra na Universidade de São Paulo, como destacou reportagem da Agência Brasil. Nos últimos anos, as rádios EBC, incluindo a MEC, celebraram a memória da escritora em programas como Perfil Mulher e Prosiverso, e seus textos foram apresentados em forma de narrativa e dramaturgia em programas como Visão da Literatura e o infanto-juvenil O Contador de Histórias. Confira trechos desses programas e ouça contos Uma Galinha e de parte do conto Feliz Aniversário.

O dia 11 de dezembro, seguinte ao centenário de Clarice Lispector, é também de relembrar outra data importante para a cultura brasileira, os 110 anos do nascimento de Noel Rosa. Ouça aqui mais sobre o histórico músico, que chegou a ingressar na faculdade de Medicina, e teve o grande sucesso em 1929, com “Com que Roupa?”.

Lembrança de uma tragédia

Esta semana também trará reflexões sobre um assassinato parou o mundo no dia 8 de dezembro de 1980. A memória dos 40 anos da morte do músico inglês John Lennon, da banda The Beatles, é uma das principais memórias que devem ser tratadas nesta semana. Lennon foi alvejado na ocasião por quatro tiros disparados por Mark Chapman (que desde então cumpre pena de prisão perpétua). O tema já foi tratado, ao longo do tempo, com diferentes abordagens pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação. Há cinco anos, o programa Momento Três selecionou três músicas para relembrar o ídolo. A Radioagência Nacional também tratou em diferentes momentos da tragédia. Em outubro deste ano, Lennon faria 80 anos de idade. o programa Repórter Brasil produziu reportagem sobre a vida do cantor, compositor e ativista.

Confira abaixo a reportagem produzida neste ano

6 a 12 de dezembro 6 Nascimento escritor, diretor, dramaturgo e ator fluminense Sérgio Fonta (70 anos) Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as Mulheres – comemorado no Canadá e ratificado no Brasil pela Lei nº 11.489 de 20 de junho de 2007 Dia Nacional do Extensionista Rural 7 Sonda Galileo chega a Júpiter, pouco mais de seis anos depois de ter sido lançada pelo ônibus espacial Atlantis durante a missão STS-34 (25 anos) Sonda Akatsuki da JAXA entra em órbita com sucesso em torno de Vênus cinco anos após a primeira tentativa (05 anos) O embaixador suiço Giovanni Enrico Bucher é sequestrado no Brasil (50 anos) – em troca da vida do embaixador suíço, a VPR exigiu do governo a libertação de 70 presos políticos. Como adendo, exigiam o congelamento geral dos preços por noventa dias e a liberação das roletas nas estações de trem do Rio de Janeiro. Na época, foi o mais alto preço cobrado pela libertação de um diplomata sequestrado Dia Internacional da Aviação Civil – comemoração instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembleia da Organização Internacional de Aviação Civil que foi ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da assinatura da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional; tem o propósito de gerar e reforçar a consciência mundial sobre a importância da aviação civil internacional no desenvolvimento social e econômico dos Estados 8 Morte do cantor, compositor e ativista da paz britânico co-fundador da banda The Beatles, John Lennon (40 anos) Dia da Justiça – comemorado por brasileiros conforme Decreto-Lei nº 8292 de 5 de dezembro de 1945, que então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de dezembro, e que a partir daí, passou a ser consagrado à Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no Inciso 4º do Artigo Nº 62 da Lei nº 5.010 de 30 de maio de 1966 9 Nascimento do compositor fluminense Francisco da Silva Fárrea Júnior, o Paquito (105 anos) – lançador de grandes sucessos de carnaval, algumas de suas marchas e sambas tornaram-se clássicos de nossa música Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime – data reconhecida pela ONU Dia Internacional de Luta contra a Corrupção – comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58 / 4 de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção que foi firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003 na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348 de 18 de maio de 2005 e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687 de 31 de Janeiro de 2006 Dia da Criança Especial 10 Morte do compositor e jornalista paulista David Nasser (40 anos) Nascimento da escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector (100 anos) Criação da Reserva Biológica de Una (BA) (40 anos) – unidade de conservação integral localizada no sul da Bahia e representa um dos últimos remanescentes das Florestas Costeiras da Bahia com a principal área protegida do mico-leão-de-cara-dourada Dia do Palhaço Dia Internacional dos Direitos Humanos – comemorado no dia da aclamação e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 Dia Internacional dos Direitos Animais – criado há 20 anos pela ONG inglesa Uncaged, visando chamar atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer 11 Nascimento do sambista, cantor e compositor fluminense Noel Rosa, O Poeta da Vila (110 anos) Nascimento do guitarrista fluminense, violinista, baixista e compositor de jazz Dudu Caribé, nome artístico de Eduardo del Águila Caribé (50 anos) Dia Internacional das Montanhas – comemoração instituída pela Assembleia da ONU, na Resolução nº 57/245 de 20 de dezembro de 2002, com especial apoio da UNESCO Dia Nacional das APAES – comemoração no Brasil, que foi estabelecida pela Lei nº 10.242 de 19 de junho de 2001; tem por fim marcar a data da Fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a 1ª APAE do Brasil, pela iniciativa de um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais Dia Nacional do Tango na Argentina 12 Nascimento cantor e ator estadunidense Francis Albert Sinatra (105 anos) Usina Nuclear de Chernobil é desligada (20 anos) Maior ato de filantropia mundial é feito pela Ford Fundation, que doa US$ 500 milhões a hospitais, faculdades e escolas de medicina (65 anos) Dia Internacional da Neutralidade – data reconhecida pela ONU Lançamento do Ópera Rádio, na Rádio Sociedade (96 anos)

Todas as semanas divulgamos as principais datas em conjunto com o projeto Efemérides da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Neste espaço, o leitor tem acesso aos episódios e personalidades que tiveram presença no cenário nacional e mundial com os links do material produzido sobre os assuntos.