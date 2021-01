Hoje é dia: confira datas comemorativas e feriados de janeiro de 2021 

Janeiro de 2021

1

As colônias britânicas de Nova Gales do Sul, Queensland, Victoria, Austrália Meridional, Tasmânia e Austrália Ocidental constituem a federação da Austrália; Edmund Barton é nomeado seu primeiro-ministro (120 anos)

Fundação do Império Alemão (150 anos) – às vezes referida como Alemanha Imperial, era o estado nacional alemão que existia desde a Unificação da Alemanha em 1871 até a abdicação do Imperador Guilherme II em 1918.

Nascimento do ex-futebolista paulista Roberto Rivellino (75 anos) – frequentemente considerado um dos melhores jogadores da história do futebol

2

Criação do Parque Estadual da Pedra Azul, no Espírito Santo (30 anos)

Nascimento do futebolista e treinador paulista Waldir Peres (70 anos) – considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro

Nascimento do cineasta, documentarista e jornalista russo Dziga Vertov (125 anos) – fez parte do movimento construtivista, escrevendo inúmeros artigos sobre a teoria do filme

3

Gravação do álbum Afro-sambas, do violonista Baden Powell e do compositor e cantor Vinicius de Moraes (55 anos)

Morte do acordeonista paulista José Carlos Ferrarezi, o Robertinho do Acordeon (15 anos)

4

Nascimento do engenheiro mineiro Israel Pinheiro (125 anos) – foi convidado por JK para participar na construçao de Brasília e mais tarde seria o primeiro prefeito do Distrito Federal

5

6

Nascimento do cantor, produtor, poeta, guitarrista e pintor inglês Syd Berrett (75 anos) – um dos fundadores do Pink Floyd

7

8

9

Dia do Fico – quando o então príncipe regente D. Pedro de Alcântara foi contra as ordens das Cortes Portuguesas que exigiam sua volta a Lisboa, ficando no Brasil

Dia do Astronauta – comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI)

Entra em vigor, no Brasil, a Lei Saraiva que estabeleceu o título de eleitor, proibiu o voto de analfabetos e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império brasileiro (140 anos)

10

Início da Festividade do Glorioso São Sebastião (Arquipélago do Marajó)

11

Nascimento do estudante de economia da UFRJ, o baiano Stuart Angel Jones (75 anos) – participou da luta armada contra a ditadura militar no Brasil

12

Fundada a cidade de Belém, na Capitania do Grão-Pará (atual estado do Pará), por Francisco Caldeira Castelo Branco (405 anos)

Morte do atleta paulista Adhemar Ferreira da Silva (20 anos) – primeiro bicampeão olímpico do país

13

14

Getúlio Vargas institui as Comissões de Salário Mínimo (85 anos) – através delas, procedeu-se a longo e rigoroso inquérito para cálculo do salário mínimo

15

Nascimento do cantor, compositor e acordeonista pernambucano José Januário Gonzaga do Nascimento, o Zé Gonzaga (100 anos)

16

17

18

19

20

Três jovens da cidade mineira de Varginha relatam ter visto um ser extraterrestre e a suposta aparição da criatura causou repercussão nacional que ficou conhecido como o caso do E.T. de Varginha (25 anos)

21

22

23

24

25

Nascimento da cantora, compositora e atriz fluminense Elizabeth Miessa, a Beth Goulart (60 anos)

Nascimento do cantor e compositor fluminense Milton de Oliveira (105 anos) – em 1954, teve gravadas pelo cantor e radialista César de Alencar, então no auge do sucesso de seu programa na Rádio Nacional, o baião O casamento da filha do Tomás e a marcha No Japão é que é bom, com Haroldo Lobo

Dia do Carteiro – a data resgata a memória da criação em 25 de janeiro de 1663 do Correio-Mor no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já era o Correio-Mor do Reino, em Portugal

Dia da Bossa Nova

Inauguração do Elevado Presidente João Goulart, nomeado anteriormente Elevado Presidente Costa e Silva, e popularmente conhecido como Minhocão (45 anos)