Hoje é Dia: Fernando Pessoa, Cartola e Dom Pedro II são destaques

A semana entre os dias e é marcada por datas importantes na história do Brasil e por homenagens a artistas importantes no país e no mundo. No dia , o nascimento de Pedro II completa 195 anos. Em 2019, o Na Trilha da História narrou a vida do último monarca do Brasil. Escute:

Clique aqui para visualizar a tabela com as datas da semana.

No âmbito internacional, o dia 1º de dezembro é muito importante na história da luta antissegregacionista. Neste dia, em 1955, Rosa Louise McCauley, mais conhecida como Rosa Parks, tornou-se conhecida por se recusado a ceder o seu lugar no ônibus a um branco. O episódio se tornou o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery. Em 2016, a Radioagência Nacional contou o episódio.

Fernando Pessoa, Cartola e outras perdas

A semana também é marcada por datas em que grandes nomes do campo da cultura nos deixaram. No dia , a morte do poeta Fernando Pessoa completa 85 anos. Autor de versos memoráveis e dono de heterômios como Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, ele teve a vida retratada no programa Memória Rádio MEC de 2018 e foi homenageado no Tanto Mar em 2015. Escute:

Também no dia 30, a morte do cantor, compositor, poeta e violonista fluminese Angenor de Oliveira, o Cartola, completa 40 anos. Conhecido como um dos maiores sambistas da história do Brasil e um dos fundadores da escola de samba Mangueira, Cartola foi homenageado no programa Recordar é TV, da TV Brasil, em 2018. Assista:

A semana também é marcada por outras perdas. Há 35 anos, no dia , o Brasil perdia Teixeirinha (artista que mais vendeu discos no Brasil). No mesmo dia, há 70 anos, morria o compositor fluminense Paulo Barbosa e, no dia de 2015, o Brasil perdia a atriz Marília Pêra.

Homenagens e conscientização

A semana também tem datas festivas e de conscientização no campo da saúde. O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à Aids. A data é lembrada, desde 1988, com campanhas de conscientização em relação à prevenção da doença.

O dia 2 é o Dia Nacional do Samba, Dia Internacional da Abolição da Escravidão e Dia Nacional da Astronomia. Em 2019, a Radioagência Nacional fez uma matéria sobre a data.

O dia é o Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria (data em que sempre há grandes apreensões de produtos falsificados) e Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Já o dia é o Dia Internacional dos Voluntários, Dia Mundial do Solo e Dia Nacional da Pastoral da Criança.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados (29 de novembro a 5 de dezembro de 2020)