Hoje é Dia: Jorge Mautner, FAB e escritores são destaques da semana

A semana entre os dias 17 e 23 de janeiro de 2020 é marcada pelo aniversário de nascimento de músicos e escritores consagrados, criação de instituições brasileiras e até pelo “aparecimento” de uma estranha criatura no Brasil.

No dia 20, a Força Aérea Brasileira (FAB) completa 80 anos. Criada em meio à 2ª Guerra Mundial, a FAB é, hoje, responsável pela defesa do espaço aéreo brasileiro. Em 2019, a TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), “embarcou” em uma aeronave da Esquadrilha da Fumaça para mostrar como é voar em um caça. Confira no vídeo abaixo, exibido durante comemorações do 7 de setembro:

Outra data marcante, principalmente para paulistas e fluminenses foi a inauguração da rodovia Presidente Dutra, que completa 70 anos no dia 19. Já a Universidade Federal do Acre (UFAC) completa 50 anos no dia 22.

Compositores, tenor e escritores

A semana também é marcada pelo nascimento de figuras marcantes no campo da cultura. No dia 17 de janeiro, o compositor Henrique George Mautner, o Jorge Mautner, completa 80 anos. Ele, que é violinista, cantor, compositor e escritor, começou a compor durante a bossa nova, conheceu os tropicalistas e deslanchou na carreira com os roqueiros alternativos dos anos 1970. Filho de judeus austríacos refugiados, Mautner passou parte da infância visitando terreiros de candomblé. Tantas influências, que incluem da leitura da filosofia grega até o amor pelas marchinhas de carnaval, estão presentes em um repertório eclético e singular.

Entre 2012 e 2015, Mautner explorava a diversidade cultural do país um programa exibido na TV Brasil. Confira o primeiro episódio de Oncotô:

No dia 21, o tenor espanhol Plácido Domingo também completa 80 anos. No dia 20, o nascimento do escritor Euclides da Cunha completa 155 anos. Já no dia 23, nasceu outro grande nome da literatura brasileira, que está completando 80 anos: João Ubaldo Ribeiro. Em 2019, o programa Recordar É TV fez uma homenagem a ele:

E o ET?

Há 25 anos, um relato chamou atenção dos brasileiros. No dia 20 de janeiro de 1996, três jovens relataram ter visto uma criatura extraterrestre na cidade de Varginha (MG). O episódio conhecido como do “ET de Varginha” suscitou um especial da EBC em 2016, quando o caso completou 20 anos e até hoje instiga o imaginário dos brasileiros.