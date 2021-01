Hoje é dia: semana tem bossa nova e combate ao trabalho escravo

24 a 30 de janeiro

24

25

Nascimento da cantora, compositora e atriz fluminense Elizabeth Miessa, a Beth Goulart (60 anos)

Nascimento do cantor e compositor fluminense Milton de Oliveira (105 anos) – em 1954, teve gravadas pelo cantor e radialista César de Alencar, então no auge do sucesso de seu programa na Rádio Nacional, o baião O casamento da filha do Tomás e a marcha No Japão é que é bom, com Haroldo Lobo

Dia do Carteiro – a data resgata a memória da criação em 25 de janeiro de 1663 do Correio-Mor no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já era o Correio-Mor do Reino, em Portugal

Dia da Bossa Nova

Inauguração do Elevado Presidente João Goulart, nomeado anteriormente Elevado Presidente Costa e Silva, e popularmente conhecido como Minhocão (45 anos)