Homem é assassinado a golpes de arma branca em Nossa Senhora da Glória

Um corpo foi encontrado com sinais de esfaqueamento em Nossa Senhora da Glória.

O fato ocorreu no Povoado Queimada da Onça, Zona Rural do município. Ainda de acordo com informações aparadas pela reportagem do Portal Soudesergipe, o homem que ainda não foi identificado, teria saído do Povoado Tanque de Pedra, onde estaria com amigos.









Já no Povoado Queimada da Onça, teve seu pescoço degolado e foi encontrado por volta das 22h. A policia civil irá investigar o caso e a qualquer momento, teremos mais informações.