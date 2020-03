Homem é assassinado a tiros no centro da Capital

A noite da última quarta-feira,18, foi terminou com uma pessoa assassinada na Capital Sergipana. Segundo informações um homem foi morto após ser baleado nas proximidades do Terminal Rodoviário no centro de Aracaju.

A policia ainda não tem informações sobre quem teria cometido o crime. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo, já na madrugada de hoje.

Ainda de acordo com informações, a vitima ainda não foi identificada e aguarda a presença de familiares para a liberação do corpo.