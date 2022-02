O fato ocorreu na noite da última quarta-feira, 09, na Avenida Perimetral H, no conjunto Marcos Freire III, localizada em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com informações, um homem de 25 anos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. O corpo foi recolhido pelo rabecão do IML, onde permaneceu até às 06h sem identificação.

A Polícia Civil vai investigar o caso, para saber sobre as motivações do crime.