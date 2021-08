Homem é encontrado morto em Canindé, companheiro pode ser autor do crime

DAMIAO DOS SANTOS FEITOSA, 42 anos de idade, foi encontrado morto com um fio envolta do pescoço na tarde do último domingo,01. O fato ocorreu na Rua da Fazenda, 163, Agrovila, em Canindé de São Francisco.

De acordo com informações, a vítima estaria em casa de familiares em uma confraternização, quando saiu com seu companheiro em direção de sua residência.

Familiares tentaram contato com Damião horas depois, mas não obtiveram êxito. Uma irmã de Damião se deslocou até a residência do mesmo em o encontrou morto.

Damião foi possivelmente assassinado, haja visto os indícios de estrangulamento.

O principal suspeito é o seu companheiro.