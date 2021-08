Homem é preso em flagrante e polícia descobre mandado de prisão por roubo e corrupção de menores

A Polícia Militar prendeu em flagrante Milton Leite da Silva, neste domingo (29), quando ele tentava entrar em um estabelecimento comercial em Itabaiana. Com a prisão, os policiais cumpriram um mandado de prisão em decorrência de uma decisão judicial por conta de casos que envolvem os crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Segundo o que foi verificado no processo do mandado de prisão, segundo o delegado Taigo Lustosa, os autores cometeram os crimes em Canindé do São Francisco.

Segundo o delegado Bruno Santana, o suspeito foi detido pela Polícia Militar e trazido para o plantão da Delegacia Regional e Itabaina. A polícia suspeitou da situação e ao fazer a verificação, percebeu que se tratava de um homem com mandado de prisão em aberto.

Além dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, ele também cometeu crimes relacionados com o tráfico de drogas. Qualquer informação importante deve ser repassada pelo Disque Denúncia 181, com a ligação gratuita e sigilo garantido.

SSP