Homem é preso em flagrante por tentar matar ex-companheira em Boquim

Policiais militares da 2ª Companhia do 6° Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam, no domingo, 19, um homem de 29 anos por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira de 28 anos em um povoado de Boquim.

A equipe foi acionada por vizinhos, que informaram que o suspeito estava armado com uma faca e havia arrombado a porta da casa da ex-companheira. Os militares seguiram ao endereço informado e se depararam com a vítima ferida e com sinais de luta.

A mulher relatou que o ex-companheiro, que já cumpre medida protetiva, arrombou a porta e, com uma faca em punho, tentou tirar a vida dela. Segundo ela, tentando se defender, entraram em luta corporal, mas ele ainda conseguiu a atingir com golpes de arma branca.

Os vizinhos e irmão da vítima, que ouviram pedidos de socorro, chegaram e conseguiram impedir o crime e seguraram o autor da tentativa de homicídio. Diante da situação exposta, os policiais conduziram o suspeito e a arma do crime para a Delegacia Plantonista de Lagarto.

A vítima precisou de atendimento médico e foi foi encaminhada para o hospital do município.

SSP