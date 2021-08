Homem é preso por agredir ex-companheira em Propriá

Equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam, na madrugada do último sábado (28), um homem por violência doméstica no município de Propriá, região do Baixo São Francisco sergipano.

Segundo relato policial, a ação ocorreu após denúncias de populares informando sobre uma suposta agressão sofrida por uma mulher, em uma localidade conhecida como Lulão, no referido município. Após diligências, o autor foi localizado e confessou ter agredido sua ex-esposa, motivado por ciúmes.

Ante o exposto, a vítima e o suspeito foram conduzidos à Delegacia Regional de Propriá, para adoção das providências legais