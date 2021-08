Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Moita Bonita

Na noite do último sábado (21), militares da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/3ºBPM) efetuaram a prisão de um homem, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, durante patrulhamento no Centro da cidade de Moita Bonita, região do Agreste Central sergipano.

Segundo relato policial, o flagrante foi realizado por volta das 21h, minutos após a guarnição receber uma denúncia sobre um suspeito armado em um bar da localidade. No estabelecimento indicado, os militares localizaram o infrator, que diante da presença policial ainda tentou esconder o revólver calibre 38 no balcão do bar.

O suspeito e a arma apreendida foram levados para a Delegacia Regional de Itabaiana, para adoção das devidas providências.

Fonte: Ascom PM/SE