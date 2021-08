Homem é preso por tentativa de homicídio durante assalto a ônibus na BR 101

Policiais militares do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam, na tarde dessa segunda-feira (30), um homem por tentativa de homicídio, durante assalto a um ônibus intermunicipal na Rodovia BR 101, próximo ao município de São Cristóvão. O veículo de transporte coletivo saiu de Aracaju com destino a Lagarto.

Segundo relato policial, a guarnição se deslocava pela referida rodovia, quando foi abordada por um guarda municipal de Lagarto informando que havia sofrido uma tentativa de assalto dentro do micro-ônibus, e que teria reagido à ação. Os militares se dirigiram ao local em que o veículo estava e encontraram o autor do crime sentado no chão, necessitando de atendimento médico decorrente da troca de tiros com o agente público.

Durante a tentativa de assalto, uma mulher também foi ferida e ambos foram encaminhados ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). O guarda municipal foi acompanhado à Delegacia de Estância para adoção das medidas cabíveis. Na ocorrência, foi apreendido um revólver calibre 32, com duas munições deflagradas e três picotadas. Segundo o guarda municipal, a arma foi utilizada na ação criminosa.

Fonte: Ascom PM/SE