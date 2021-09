Homem é preso por violência doméstica no município de Riachuelo

- Advertisement -

Nessa terça-feira (14), militares da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM) efetuaram a prisão de um homem enquadrado na Lei Maria da Penha. O fato ocorreu na cidade de Riachuelo, região da Grande Aracaju.

Segundo relato policial, a equipe recebeu a informação de que um homem estaria agredindo sua ex-companheira nas proximidades do mercado municipal. De imediato, os militares se dirigiram ao local e constataram a denúncia. A vítima estava com arranhões nas costas e marcas abaixo do pescoço e foi encaminhada para o atendimento hospitalar.

O caso foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE