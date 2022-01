Homem morre carbonizado após o carro pegar fogo

Na tarde da última segunda-feira, 03, um homem acabou morrendo carbonizado dentro de seu veículo, após se envolver em um grave acidente.

De acordo com informações, Daniel Francisco dos Santos, homem de 48 anos de idade, acabou perdendo o controle do veículo já na saída de acesso ao município de Riachão do Dantas.

Ainda segundo testemunhas, Daniel, teria batido em um barrando antes de o veículo pegar fogo. Populares tentaram apagar as chamas como ajuda de um caminhão pipa.

Equipes do Instituto Médico Legal foram acionadas para recolher o corpo e fazer os primeiros levantamentos sobre o acidente. Apenas a vítima estava no veículo.