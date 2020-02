Um homem identificado pelo nome de Pedro Júnior Rodrigues de Oliveira, 37 anos, foi morto a facadas após entrar em vias de fato com dois desafetos.

O fato correu início da manhã de hoje (8), na Rua F do Bairro São José em Poço Redondo.

De acordo com informações, a vítima foi atingida por um dos suspeitos com golpes de faca e acabou morrendo no local.

O local do crime foi preservado inicialmente pela Polícia Militar, que aguarda o Instituto Médico Legal recolher o corpo.