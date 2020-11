Homem que roubou r$ 170 mil de empresário em posto de combustíveis é preso

Um homem identificado como Ferdinando Nolasco do Nascimento, 36 anos, acusado de roubar R$ 170 mil de um empresário em posto de combustíveis localizado no bairro 13 de Julho foi preso pela polícia no bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

À época, o veículo usado no assalto foi localizado nas imediações de uma agência bancária que fica próxima à praça Zilda Arns, no bairro Jardins.

A prisão foi realizada nesta quarta-feira (04) por policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE). Ele estava foragido há cerca de três anos e teria cinco mandados de prisão em aberto por diversos crimes.

Entenda o caso – a vítima estava com a quantia de R$170 mil e que era para efetuar o pagamento de funcionários, quando estacionou num posto de combustível localizado no bairro Treze de Julho e foi abordado por Ferdinando e dois comparsas, que roubaram o dinheiro, mediante o uso de violência e grave ameaça.

Informações SSP