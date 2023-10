Policiais penais efetuaram a prisão em flagrante de dois homens, de 22 e 30 anos, que tentavam entrar com drogas no estômago, no Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab) na terça-feira, 17. O material foi detectado durante a inspeção corporal utilizando o equipamento body scan, quando a dupla retornava da saída temporária, benefício concedido pela Justiça no último dia 10. Na ocasião, eles foram levados para o Hospital Regional de Itabaiana, onde foram submetidos a procedimento cirúrgico para retirada do material.

De acordo com o diretor do Presab, D’Klin Cardoso, a ação ocorreu no momento de reapresentação da dupla à unidade prisional. “São dois internos que foram beneficiados pela Justiça com o afastamento temporário. Ao retornarem para o presídio, os policiais penais que operam o body scan, um equipamento digital de inspeção corporal, flagraram a presença de vários corpos estranhos no interior do estômago dos dois indivíduos. Após serem questionados, os homens confessaram a ingestão de embalagens contendo os entorpecentes”, explica.

Segundo o diretor do Presab, como existia a possibilidade de risco à própria vida, a dupla foi levada para o Hospital Regional de Itabaiana, onde foi submetida a procedimento cirúrgico para a retirada do material. “Um dos indivíduos, inclusive, estava com quadro de saúde agravado em decorrência da presença do material, que já estava comprometendo a região do intestino. Ambos passaram por cirurgia ainda na noite de ontem e continuam hospitalizados na unidade, sob custódia dos policiais penais, até que seja decidido pela Justiça se continuarão cumprindo pena no Presab ou se serão encaminhados para outra unidade prisional”, salienta D’Klin Cardoso.

Com o jovem de 22 anos foram encontrados 47 papelotes contendo o material ilícito; já com o homem de 30 anos foram apreendidas seis trouxas, em tamanhos maiores. Os entorpecentes foram levados para o Departamento de Narcóticos (Denarc), da Delegacia Regional de Itabaiana, para adoção das medidas legais cabíveis.

Prisões em 2023

Somente nos primeiros nove meses deste ano, a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), por meio do Departamento do Sistema Penitenciário de Sergipe (Desipe), contabilizou 66 prisões de indivíduos que tentaram entrar com materiais ilícitos nos presídios sergipanos, a exemplo das drogas. Os itens foram flagrados por meio do body scan, um scanner corporal de alta tecnologia implantado nas unidades prisionais com objetivo de pôr fim às revistas vexatórias.

As prisões se concentraram em seis unidades. Foram 32 no Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab); 16 na Cadeia Pública de Areia Branca (CPAB); nove no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão; cinco no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), em Tobias Barreto; três no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), em Aracaju; e uma na Cadeia Pública de Estância.

Também no período, o Desipe contabilizou a apreensão de aproximadamente oito quilos de maconha e cocaína. O material ilícito foi localizado em papelotes durante as inspeções corporais do equipamento.