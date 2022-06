Homicídio é completamente elucidado e autor dos disparos é preso em flagrante pela PC de Lagarto

A Polícia Civil de Lagarto prendeu em flagrante Antônio Fabrício da Silva Santos, identificado como o autor dos disparos contra uma mulher que morreu na madrugada do último domingo (29). A prisão foi divulgada nesta sexta-feira (3).

Segundo as informações policiais, após a prisão do idealizador do crime, as investigações tiveram continuidade e chegaram à localização e à prisão em flagrante de Antônio Fabrício, na tarde do dia 31 de maio. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38.

Além dessa ação, os policiais civis fizeram a prisão em flagrante de José Leandro Menezes dos Santos, conhecido como “Renilto”, pelo crime de tráfico de drogas.

Com José Leandro, os policiais apreenderam uma quantidade significativa de entorpecente, que pertenciam ao grupo chefiado por um investigado que morreu em confronto com equipes policiais no povoado Gravatá, em Itaporanga D’Ajuda.