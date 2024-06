O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira,11 de junho.

De acordo com informações, Jociberto de 56 anos de idade, foi vítima de homicídio em sua residência que fica localizada no Povoado Aracuã, zona rural do município.

Testemunhas relataram que entre duas e três horas da manhã, ouviram em torno de 5 disparos.

A policial civil já iniciou as investigações e o IML, assim como a criminalística foram acionados.

Ainda não se sabe sobre quem teria cometido o ato.