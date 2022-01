O município de Ribeirópolis apresentou uma redução de 85,7% na incidência de homicídios dolosos em comparativo entre os anos de 2020 e 2021. Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP. O resultado é fruto das ações de policiamento desenvolvidas de forma conjunta entre as polícias Civil e Militar na região.

De acordo com o levantamento, enquanto que no ano de 2020 ocorreram sete casos de homicídio no município, no ano passado aconteceu uma ocorrência desse tipo de crime. Ainda conforme os dados da CEACrim, também houve diminuição na incidência dos crimes de roubo e de furto em Ribeirópolis.

Segundo o levantamento, enquanto que ocorreram 66 casos de roubos durante todo o ano de 2020, esse número foi de 36 casos em 2021, representando uma redução de 45% na quantidade de ocorrências. Já no tocante aos furtos, a diminuição foi de 16%. Enquanto que aconteceram 67 casos em 2020, o ano de 2021 encerrou com 56 ocorrências.

O tenente-coronel Sidney Barbosa, comandante do 3° Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), atribuiu a redução ao aumento da ostensividade da Polícia Militar, com o suporte da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), e à integração de ações em conjunto com a Polícia Civil.

“Nós intensificamos o trabalho em conjunto, compartilhando informações e sendo possível realizar grandes operações que resultaram em dezenas de prisões. Essas prisões são, com certeza, a explicação maior para a redução de criminalidade observada”, ressaltou o comandante do 3º BPM.

O delegado Gregório Bezerra ressaltou que as ações das forças de segurança pública na região tem como objetivo garantir o direito à segurança pública da população. “Essa expressiva redução dos índices de criminalidade de Ribeirópolis é fruto de um conjunto de ações integradas para prender criminosos e restabelecer a ordem e a paz social”, pontuou.