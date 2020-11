Hospital de Bonsucesso reabre quatro prédios nesta quarta-feira

O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio , reabrirá nesta quarta-feira (4) os prédios 3, 4, 5 e 6 para atendimento de consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos oncológicos, realização de exames laboratoriais, retirada de resultados e doação de sangue.

O Prédio 1 foi atingido por um incêndio na ça-feira passada (27) e todo o complexo foi fechado temporariamente. Após avaliação da estrutura afetada pelo fogo, na -feira (30), a Defesa Civil municipal interditou o Prédio 1. A Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do incêndio e realizou, na -feira, a perícia no local.

Permanecem suspensas e sem previsão de retorno os atendimentos de emergência, as cirurgias e internações, a hemodiálise e os exames de imagem, que funcionavam no prédio atingido. Segundo o Ministério da Saúde, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, localizado no Prédio 2, vai passar por avaliação técnica para a retomada dos atendimentos.

Mortes

Foi confirmada (3) a morte de uma menina de 1 ano, que apresentava quadro grave de pneumonia e foi transferida para o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da Universidade Federal do Rio , na Ilha do Fundão, zona norte do Rio. Com isso, são sete os óbitos entre pacientes transferidos do HFB após o incêndio.

No (1º), morreu um homem de 93 anos que tinha sido transferido para o Hospital de Campanha do Riocentro, na zona oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o paciente chegou à unidade “já com teste positivo para covid-19, em estado bem grave e entubado”.

Na -feira, tinha morrido um homem de 70 anos, que fora transferido para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em estava grave, entubado, com diagnóstico de covid-19 e comorbidades como cardiopatia grave e insuficiência renal.

Na -feira (28), uma mulher de 73 anos morreu no Hospital Municipal Souza Aguiar. No dia do incêndio, já tinham sido confirmadas três mortes: uma paciente de 42 anos, com covid-19, de uma mulher de 83 anos e de um homem de 39 anos.